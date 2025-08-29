«ЛНР» зізналася у боргах перед працівниками лише після втручання «прокуратури»

В окупованому Лисичанську Луганської області понад 200 працівників водоканалу не отримали зарплати. У липні борги утворилися перед 245 працівниками.



Заборгованість перед комунальниками становила 14 мільйонів рублів (7 мільйонів гривень). Проте факт заборгованості визнали лише після того, як втрутилася «окупаційна прокуратура ЛНР» і гроші було виплачено.

Раніше угруповання «ДНР» заявило про погашення заборгованості перед шахтарями на окупованій території Донецької області. Проте окупанти не назвали суму боргу перед донецькими гірниками.