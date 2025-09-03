На окупованій Луганщині годинні черги за пальним

На ТОТ Луганської області проблеми з бензином.

У Луганську та інших населених пунктах окупованої області тривають величезні черги на заправках. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За словами активістів, попри обіцянки окупаційної влади, ситуація залишається критичною. Бензин періодично зникає на добу або навіть на кілька днів, а при появі ціна різко зростає. На деяких АЗС приймають тільки талони, готівка і картки не працюють.



У години пік черги вишиковуються на десятки автомобілів. Водії скаржаться, що після декількох годин очікування не завжди вдається заправитися.



«Про те, що талони зараз активно використовуються, нам повідомили близько десяти осіб з різних міст Луганської області. Це більш ніж поширена практика», — зазначають активісти.