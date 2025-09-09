У Краматорську росіяни дроном вдарили по школі

Російські війська вранці 9 вересня обстріляли прифронтовий Краматорськ Донецької області. Під удар потрапила місцева школа. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Як зазначається, обстріл відбувся о 9:42.



«Попередньо, із застосуванням ударного БпЛА, російські війська вдарили по території освітньої установи міста», — йдеться у повідомленні.



Крім того, окупанти двічі атакували місто. Зокрема, влучання сталося поряд із багатоквартирним будинком. Тип зброї та наслідки встановлюються. Також за кілька хвилин БПЛА вдарив по багатоквартирному будинку.





Раніше ми писали, що вранці 9 вересня близько 6:30 російські війська атакували місто Слов'янськ ударним БПЛА «Молнія-2».

