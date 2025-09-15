Бої в Березовому: південна частина села близька до захоплення

У Дніпропетровській області ситуація загострюється: у селі Березове противник продовжує наступ. Південна частина населеного пункту фактично перебуває в сірій зоні, а бої тривають прямо на вулицях. Про це повідомляє військовий із позивним «Мучною» у своєму Telegram-каналі.
«Є ризик, що найближчим часом село може перейти під контроль окупантів», — зазначає автор.
У Калинівському ворог також намагається закріпитися в південній частині села, де тривають запеклі сутички на малих дистанціях. По північній частині працює авіація та артилерія.
Додатково ускладнена ситуація в районі балки на південь від Соснівки та вздовж річки в бік Орестополя. Ця смуга поступово перетворюється на широкий сірий пояс.
Для окупантів це фактично кільцева зона, де вони зазнають значні втрати, проте диверсійно-розвідувальні групи все одно намагаються просуватися до крайньої вулиці, поки без закріплення.
Нагадаємо, раніше населений пункт Тернове на Дніпропетровщині перейшов під контроль російських військ.
