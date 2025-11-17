Україна замовила у Франції до 100 винищувачів Rafale

Макрон і Зеленський підписали угоду.

Україна зробила замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії, повідомив президент Володимир Зеленський.



За інформацією Le Monde з посиланням на Єлисейський палац, президенти Франції Еммануель Макрон та України Володимир Зеленський підписали угоду про наміри щодо закупівлі Києвом до 100 винищувачів Rafale, засобів ППО та безпілотників.







Крім того, глави держав підписали декларацію про наміри у сфері співпраці щодо придбання Україною оборонного обладнання, що зміцнює партнерство країн у військовій сфері.



Раніше Повітряні Сили ЗСУ показали роботу Mirage 2000 у нічному небі.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»