Атака БПЛА на Підмосков'ї: повідомлення про Каширську ГРЕС та НПЗ, обмеження в аеропортах

Увечері 14 грудня 2025 року безпілотники атакували місто Кашира у Московській області. Жителі повідомляли про серію гучних вибухів і видимі стовпи диму. За твердженням російських джерел, сили ППО відбили удари, збивши кілька БПЛА на підльоті до Москви та Підмосков'я. Повідомлення про роботу ППО надходили також із Істринського району та Коломни.



Очевидці в Каширі розповідали про проліт об'єктів над містом та їх падіння, після чого в районі запрацювала протиповітряна оборона. Окремо зазначалося, що активність ППО фіксувалася неподалік Каширської ГРЕС, яку джерела називають ймовірною ціллю.



За даними влади, над Підмосков'ям було перехоплено десятки дронів, а їх уламки виявлено у кількох районах. Відомостей про пожежі чи руйнування на ГРЕС станом на 15 грудня у відкритих звітах немає.



На тлі активності ППО московські аеропорти тимчасово запроваджували обмеження на польоти. Вночі також повідомлялося про атаки безпілотників на Конаківську ГРЕС у Тверській області.



Крім того, під ударом опинився Московський нафтопереробний завод. Повідомлення про роботу ППО надходили і з Раменського під Москвою, неподалік аеродрому Жуковський, проте інформації про те, чи сам аеродром був ціллю атаки, немає. Влада регіонів заявляє, що гідроелектростанції та НПЗ не постраждали, даних про руйнування зазначених об'єктів не наводиться.

Наслідки атаки на Підмосков'ї

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»