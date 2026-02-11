Росія двічі вдарила по Краматорську

Окупаційні війська РФ у середу, 11 лютого, двічі обстріляли Краматорську громаду Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
«О 01:15, із застосуванням БПЛА «Молнія-2», російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі», — йдеться в повідомленні.
Крім того, о 07:55 ударний БПЛА влучив автомобілем на околицях міста.
Раніше ми писали, що 10 лютого о 10.18російські війська FPV-дроном на оптоволокні атакували місто Краматорськ Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!