Росія двічі вдарила по Краматорську

Окупаційні війська РФ у середу, 11 лютого, двічі обстріляли Краматорську громаду Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 01:15, із застосуванням БПЛА «Молнія-2», російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі», — йдеться в повідомленні.



Крім того, о 07:55 ударний БПЛА влучив автомобілем на околицях міста.



Раніше ми писали, що 10 лютого о 10.18російські війська FPV-дроном на оптоволокні атакували місто Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

