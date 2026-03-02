ЗСУ завдали удару по центру далекого космічного зв'язку та РЛС окупантів у Криму

У ніч проти 2 березня українські військовослужбовці атакували військові цілі у тимчасово анексованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Сил оборони України вразили центр далекого космічного зв'язку в районі села Вітіно та радіолокаційну станцію (РЛС) Подльот-К1 неподалік Виноградного у тимчасово окупованому українському Криму», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що вночі 27 лютого підрозділи сил оборони України вразили нафтобазу «Луганська» в окупованому Луганську.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

