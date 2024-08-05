Український дрон поцілив по складу БК росіян на Куп'янському напрямку

Дрон ЗСУ вразив склад боєприпасів РФ на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео

Дрон 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вразив російський склад боєприпасів на Куп'янському напрямку. Про це повідомили на сторінці 14 ОМБр у соцмережі X.

Почніть тиждень так само драйвово, як це робить ударна група «Харон» Князівської бригади!



Ефектно палає склад з БК противника, бо від FPV дрону «Харона» не сховаєшся!



Щирі вітання з Куп'янського напрямку і всім удалого тижня! pic.twitter.com/w7xsM7D95t - 14ОМБР (@14_OMBR) August 5, 2024



«Почніть тиждень так само драйвово, як це робить ударна група "Харон" Князівської бригади! Ефектно палає склад з БК противника, бо від FPV дрона "Харона" не заховаєшся! Щирі вітання з Купʼянського напрямку і всім вдалого тижня!», — підписали відео бійці 14 ОМБр.



Нагадаємо, на Куп'янському напрямку продовжується бойова робота аеророзвідки 41 окремої механізованої бригади.