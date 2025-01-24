Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Військові РФ не контролюють Велику Новосілку повністю, але вони там є — DeepState

24 січня 2025, 21:00

Військові РФ не контролюють Велику Новосілку повністю, але вони там є — DeepState

Військові РФ не контролюють Велику Новосілку повністю, але вони там є — DeepState

Ситуація навколо селища Велика Новосілка Волноваського району на Донеччині складна, російські окупанти фіксуються в центрі населеного пункту, повідомляє проєкт DeepState. Однак, за даними аналітиків, селище повністю не захоплене.

«Ворог починає публікувати кадри з Великої Новосілки, водночас маніпулюючи тим, що вони нібито взяли під контроль усе селище, що не відповідає дійсності на цей час. У противника є успіх у просуванні на східних околицях, а також він зайняв невелику частину центральних вулиць населеного пункту», — йдеться у повідомленні.

Також за даними DeepState, окупант «пробує тиснути з півдня та з боку Времівки, застосовуючи величезну кількість ресурсів, зокрема піхоти та техніки».

Раніше представник оперативно-стратегічного угрупування ЗСУ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив про зростання ризику оточення російською армією селища.

Окупанти там ведуть змішані штурми, застосовуючи і піхоту, і техніку.

При цьому в російських провоєнних пабліках поширюється інформація, що у Великій Новосілці оточено та майже розгромлено 110-та механізована бригада ЗСУ. Також росіяни опублікували у мережі відео підняття прапора РФ у центрі Великої Новосілки. Вірогідність відео не встановлена.

Велика Новосілка — це селище в Донецькій області, яке протягом останніх тижнів опинилося на лінії фронту. У 2022 році росіяни вже намагалися захопити населений пункт, але спроба була невдалою.

Раніше швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung повідомило, що ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання.

ТЕГИ

Інше
Ситуація на фронті
Місця
Велика Новосілка

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Примусова евакуація на Донеччині. У Москві вірять, що витримають ще рік війни
18:50
Обстріл окупованої Горлівки: понад 10 людей поранено
14:17
У Севастополь окупанти переселили понад 340 тисяч росіян — «Жовта Стрічка»
09:56
У центрі окупованого Луганська затопило підвали будинків: в ОВА розповіли, з чим це пов'язано
23:00
Головне за день: Путін вважає, що мета «СВО» досягнута. Вибух у Бердянську
21:00
В окупованому Луганську — новий «міністр енергетики»
16:39
ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання — NZZ
16:36
В окупованому Бердянську підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ: є загиблі та поранений – МВА
14:12
Маріуполь: Безхатченки з плакатами «БОМЖІ» в руках записали чергове звернення до Путіна
10:15
ЗСУ тримаються за останню шахту в Торецьку — Мучной
09:54
На окупованій Луганщині ввели нові російські тарифи: в ОВА розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Росамія атакувала Костянтинівку. Трамп пригрозив Путіну санкціями
16:56
Медіаексперт розповів, як блокування YouTube вплине на українців в окупації
16:30
«ДНР» заявила про обстріл Горлівки та поранених місцевих жителів
15:42
Військова з «ДНР» звинуватила провідника російського поїзда у зґвалтуванні
14:27
Напівтонну авіабомбу упустив російський літак біля окупованої Макіївки
12:51
Жителі захоплених міст Донеччини та Луганщини привітали з Днем Соборності — «Жовта стрічка»
10:32
Партизани влаштували диверсію біля військової частини армії РФ у Донецьку: знищений автомобіль окупантів
09:51
У захопленому селищі на Луганщині без води, газу та світла залишаються 100 людей
23:19
В Луганській області 80 тисяч людей залишилися без питної води: окупанти перенесли ремонт – ОВА
усі новини
23:00
Головне за день: Примусова евакуація на Донеччині. У Москві вірять, що витримають ще рік війни
22:51
На Донеччині ще 12 підприємств отримали можливість бронювати своїх співробітників
22:00
Зеленський: Путін намагається маніпулювати Трампом
21:00
Військові РФ не контролюють Велику Новосілку повністю, але вони там є — DeepState
19:50
Війна РФ проти України не закінчиться шляхом вбивства один одного — Кіт Келлог
18:50
Обстріл окупованої Горлівки: понад 10 людей поранено
17:56
Будинок для поранених переселенців у Львові: хто в ньому може жити і як довго
17:15
Путін заявив, що переговори з Україною будуть нелегітимними та назвав свої причини
17:11
У МВА назвали стратегічну мету наступу російських військ на Торецьк
16:58
«Якби у нього не вкрали перемогу у 2020 році» — Путін натякає, що міг би домовитися з Трампом і не розпочинати війну проти України
16:47
Спецназ ліквідував штурмовиків ЗС РФ, які намагалися прорватися на українські позиції у Донецькій області
16:16
«Штурмують "по сірому"»: у ЗСУ розповіли про бої з російською армією у Часовому Яру
15:57
Покровськ: У мережі з'явилося відео наслідки атаки на торговий центр «Бульвар»
15:53
Курсантка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по казармах одногрупників
15:40
На Донеччині влада ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із двох громад. Що відомо
15:29
Гончаренко заявив про переведення техніків IRIS-T у піхоту: відповідь ПС ЗСУ
15:08
БПЛА вночі атакували авіаремонтний завод у Воронезькій області РФ: підприємство пошкоджене
14:17
У Севастополь окупанти переселили понад 340 тисяч росіян — «Жовта Стрічка»
13:50
У Москві вважають погрози Трампа порожніми і вірять, що здатні витримати ще один рік війни — WSJ
13:18
У Києві чиновники КМДА привласнили 2,2 млн грн на ремонті шкіл та укриттів
усі новини
ВІДЕО
Бій українського спецназу із російськими штурмовиками. Фото: кадр із відео Спецназ ліквідував штурмовиків ЗС РФ, які намагалися прорватися на українські позиції у Донецькій області
24 січня, 16:47
Покровськ: У мережі з'явилося відео наслідки атаки на торговий центр «Бульвар» Покровськ: У мережі з'явилося відео наслідки атаки на торговий центр «Бульвар»
24 січня, 15:57
Поліцейські спілкуються з підозрюваним. Фото: Нацполіція У Києві чиновники КМДА привласнили 2,2 млн грн на ремонті шкіл та укриттів
24 січня, 13:18
Українські розвідники знищили новітню російську РЛС «Гармонь» у Запорізькій області. Ілюстративне фото ГУР знищило російську РЛС «Гармонь» разом із окупантами
24 січня, 12:32
Завод військової мікроелектроніки у Брянській області Росії призупинив роботу після атаки безпілотників. Архівне фото Військовий завод у Брянській області РФ призупинив роботу після атаки дронів
24 січня, 11:20
Знищена штурмова група ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники знищили штурмову групу армії РФ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
24 січня, 11:19
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір