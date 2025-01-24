Військові РФ не контролюють Велику Новосілку повністю, але вони там є — DeepState

Ситуація навколо селища Велика Новосілка Волноваського району на Донеччині складна, російські окупанти фіксуються в центрі населеного пункту, повідомляє проєкт DeepState. Однак, за даними аналітиків, селище повністю не захоплене.



«Ворог починає публікувати кадри з Великої Новосілки, водночас маніпулюючи тим, що вони нібито взяли під контроль усе селище, що не відповідає дійсності на цей час. У противника є успіх у просуванні на східних околицях, а також він зайняв невелику частину центральних вулиць населеного пункту», — йдеться у повідомленні.



Також за даними DeepState, окупант «пробує тиснути з півдня та з боку Времівки, застосовуючи величезну кількість ресурсів, зокрема піхоти та техніки».



Раніше представник оперативно-стратегічного угрупування ЗСУ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив про зростання ризику оточення російською армією селища.



Окупанти там ведуть змішані штурми, застосовуючи і піхоту, і техніку.



При цьому в російських провоєнних пабліках поширюється інформація, що у Великій Новосілці оточено та майже розгромлено 110-та механізована бригада ЗСУ. Також росіяни опублікували у мережі відео підняття прапора РФ у центрі Великої Новосілки. Вірогідність відео не встановлена.



Велика Новосілка — це селище в Донецькій області, яке протягом останніх тижнів опинилося на лінії фронту. У 2022 році росіяни вже намагалися захопити населений пункт, але спроба була невдалою.



Раніше швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung повідомило, що ЗСУ опинилися у пастці біля Великої Новосілки та відрізані від постачання.