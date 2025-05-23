ППО збила 150 «Шахедів» та інших БПЛА за ніч

Робота винищувача ЗСУ. Фото: Повітряні сили ЗСУ

ППО України знешкодила 150 російських безпілотників, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.



У ніч на 23 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», випущеною з Ростовської області, і 175 ударними БпЛА типу «Шахед», а також безпілотниками-імітаторами різних типів.



Станом на 13:00 силами ППО було знешкоджено 150 ворожих дронів «Шахед» та інших типів — на сході, заході, півночі, півдні та в центрі країни.







«91 збито вогневими засобами ураження, 59 — придушено засобами радіоелектронної боротьби (без негативних наслідків)», - повідомили в пресцентрі Повітряних сил.



Унаслідок масованої атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Житомирська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області.

Нагадаємо, за добу російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: троє людей загинули, ще четверо дістали поранення.