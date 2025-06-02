«АТЕШ» вивів з ладу залізничну автоматику окупантів під Маріуполем

Агенти «АТЕШ» вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці Донеччини

Рух опору «АТЕШ» провів диверсію на новій ділянці залізниці Волноваха - Маріуполь у Донецькій області, вивівши з ладу релейну шафу. Про це повідомляють в офіційних джерелах руху.







Унаслідок пошкодження порушено роботу системи сигналізації та управління рухом поїздів, що дестабілізує логістику окупантів.



Ця ділянка залізниці є ключовим елементом нової гілки Таганрог — Маріуполь, терміново збудованої росіянами для перекидання пального, техніки та боєприпасів напряму на лінію фронту, в обхід Кримського мосту. Нова логістика дозволяє швидше доставляти вантажі з Ростова з меншими ризиками.



Пошкодження інфраструктури на цьому напрямку дезорганізує постачання і підвищує вразливість окупаційної армії.



«Ми продовжуємо бити по критично важливих точках ворога. Кожен удар знижує їхню боєздатність», — заявили у спротиві «АТЕШ».