У Воронезькій області вибух на залізниці: порушено рух поїздів

Місце вибуху на залізниці у Воронезькій області.

З'явилися перші фото з місця підриву залізничних колій у Воронезькій області. За уточненими даними, причиною події стали диверсія і вибух. Про атаку на залізничну інфраструктуру РФ повідомляють місцеві Telegram-канали.



Уточнюється, що залізничне полотно підірвали на перегоні Євдаково — Сагуни: пошкоджено чотири шпали та саму рейку.

Місце вибуху на залізниці у Воронезькій області.

Деформацію помітив машиніст пасажирського поїзда Калінінград - Адлер (на борту було 495 пасажирів), після чого оперативно зупинив склад. Через пошкодження затримано 19 поїздів.

Нагадаємо, раніше рух опору «АТЕШ» провів диверсію на новій ділянці залізниці Волноваха - Маріуполь у Донецькій області.