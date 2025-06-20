Жителю Херсонщини оголошено підозру за службу у «Вагнері»

Жителю Херсонської області повідомили про підозру в участі в бойових діях проти України у складі ПВК «Вагнер». Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва ОГП громадянину України оголошено підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, з 2014 по 2022 рік він воював у складі незаконного збройного формування «ДНР» на сході України.
Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році він вступив до ПВК «Вагнер» і брав активну участь у боях у Донецькій області.
За участь у бойових діях підозрюваний тричі був нагороджений окупантами медалями. Зокрема, жителю Херсонщини вручили медаль «Учаснику битви за Бахмут», на якій викарбувано «Бахмутська м'ясорубка».
Медаль «Бахмутська м'ясорубка», вручена окупантами. Фото: Офіс Генпрокурора України.
Нагадаємо, до Амстердама для надання свідчень проти Росії прибув ексмайор ГРУ та інструктор «Вагнера».
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