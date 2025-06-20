Жителю Херсонщини оголошено підозру за службу у «Вагнері»

Мешканець Херсонщини, який воював проти України у складі «ДНР» і ПВК «Вагнер». Фото: Офіс Генпрокурора України.

Жителю Херсонської області повідомили про підозру в участі в бойових діях проти України у складі ПВК «Вагнер». Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



За процесуального керівництва ОГП громадянину України оголошено підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).



За даними слідства, з 2014 по 2022 рік він воював у складі незаконного збройного формування «ДНР» на сході України.



Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році він вступив до ПВК «Вагнер» і брав активну участь у боях у Донецькій області.



За участь у бойових діях підозрюваний тричі був нагороджений окупантами медалями. Зокрема, жителю Херсонщини вручили медаль «Учаснику битви за Бахмут», на якій викарбувано «Бахмутська м'ясорубка».

Медаль «Бахмутська м'ясорубка», вручена окупантами. Фото: Офіс Генпрокурора України.

Нагадаємо, до Амстердама для надання свідчень проти Росії прибув ексмайор ГРУ та інструктор «Вагнера».