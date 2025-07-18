Дітей катували. Україна повернула ще одну групу підлітків із окупації

Україні вдалося повернути ще одну групу підлітків З початку широкомасштабного вторгнення діти перебували на тимчасово окупованій території України. Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
Як зазначається, евакуація дітей сталася в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA.
«Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватись нав'язаних окупантами правил — їх переслідували, обшукували, допитували, катували», — зазначив він.
За словами Єрмака, один із хлопців зазнав тиску тільки тому, що не хотів навчатися у російській школі.
Крім того, наймолодшій лише три роки, маленька дівчинка встигла зазнати насильства через українську мову.
Нині всі діти перебувають у безпеці.
Раніше ми писали, що на Донеччині активно триває евакуація дітей з небезпечних територій. На даний момент на території області залишаються 19699 дітей.
Переможемо цензуру разом!