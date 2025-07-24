Росіяни вдарили двома авіабомбами по центру Харкова: є постраждалі, палають 15 машин

Російські військові сьогодні вдарили по центру Харкова двома авіабомбами. Є постраждалі. Фото: Харків 1654/Телеграм

Поряд із багатоповерховим будинком у Шевченківському районі Харкова у четвер, 24 липня, близько 11:05 вибухнула російська авіабомба. На місці удару палають близько 15 автомобілів. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Пізніше був ще один удар.

«Є інформація про те, що під завалами заблоковано людей. Друге влучання — по цивільному підприємству. Пожежа», — написав Терехов у телеграм-каналі.

За кілька хвилин він повідомив, що вже відомо про трьох постраждалих внаслідок авіаударів.

У місцевих пабликах з'явилися фото та відео наслідків російської атаки на Харків.