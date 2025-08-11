Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER

Момент удару GBU-62 по командному пункту РФ у Соледарі.

Українська авіація високоточним ударом GBU-62 JDAM-ER знищила багатоповерхову будівлю, де знаходився російський командний пункт батальйону. Кадри опублікував відеоархів російсько-української війни War Archive.

Наслідки удару GBU-62 по командному пункту РФ у Соледарі.

Пізніше місце удару геолокували в районі тимчасово окупованого Соледара Донецької області. Це підтвердили аналітики каналу In Factum, показавши точку влучання на карті.



«Оператори безпілотних систем 30-ї механізованої бригади спостерігають як по штабу росіян у Соледарі прилетіло щось дуже потужне. Можливо, JDAM-ER на 453 кг», - йдеться в описі відео.