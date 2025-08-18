ЗСУ просунулися у Донецькій та Сумській областях – ISW

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на південний схід від селища Неліпівка.



Також Сили оборони України нещодавно просунулися у Сумській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися поблизу села Новомиколаївка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Торецькому напрямку зафіксували дев'ять атак російської армії, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках – чотири.

Нагадаємо, що українська армія «зрізала» виступ російських військ під містом Добропілля на Донеччині.