Окупанти просунулися в трьох областях України — Deep State

Армія РФ просунулась у Серебрянському лісництві.

Російські окупаційні війська просунулися в Сумській, Луганській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State.



За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони відбили чотири атаки на Північно-Слобожанському і Курському напрямках в районі Сумської області, проте російська армія продовжує тиск на цій ділянці фронту.

ЗС РФ просувається в Юнаківці на Сумщині.

Відзначається розширення зони наступу окупантів в районі Юнаківки Сумської області. Крім того, росіяни просунулися в Серебрянському лісництві Луганської області та біля населеного пункту Січневе в Дніпропетровській області.

Просування ЗС РФ біля населеного пункту Січневе в Дніпропетровській області.

Усього за добу зафіксовано 184 бойові зіткнення, при цьому найгарячішою точкою фронту залишається Покровський напрямок, де українські військові зупинили 48 атак противника.

Нагадаємо, група опору окупації на ТОТ «АТЕШ» також зафіксувала зростання перевезень боєкомплекту на Запорізькому напрямку.