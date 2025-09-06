Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

«АТЕШ» фіксує зростання перевезень боєкомплекту на Запорізькому фронті

06 вересня 2025, 10:50

«АТЕШ» фіксує зростання перевезень боєкомплекту на Запорізькому фронті

Фото: АТЕШ Фото: АТЕШ

Агенти «АТЕШ» фіксують зростання перевезень боєкомплекту на Запорізькому напрямку.

За даними спостерігачів, в районі Урзуфа (46.9221310, 37.1135310) противник активно перекидає боєприпаси, що може свідчити про підготовку нових наступальних дій.

Щодня фіксуються колони з боєприпасами, що рухаються за одними й тими ж маршрутами. Також збільшилася кількість транспортних засобів, залучених до підвезення снарядів і ракет.

Нові точки розвантаження можуть вказувати на створення тимчасових складів у прифронтовій зоні.

Нагадаємо, раніше з'явилися фотопідтвердження перекидання російської військової техніки до Донецької області.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Запорізька область
Інше
перекидання військової техніки ЗС РФ
Організації
Атеш

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
