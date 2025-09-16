У Харкові дрон-камікадзе завдав удару по житловому району

Місце удару БПЛА у Харкові.

У Слобідському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БПЛА. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Спалахнула пожежа. На місце направлено підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги. Наразі інформації про постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Судячи з опублікованих фото, удар припав на житлову забудову з багатоповерховими будинками. Після атаки почалася пожежа, рятувальники працюють на місці події.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 15 вересня запустила по Україні 113 дронів з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 89 БПЛА.