Український дрон знищив грабіжника-окупанта в Новому на Лиманському напрямку

Український дрон зафіксував момент пограбування: російський окупант залишає будинок літньої жінки і починає тікати, помітивши безпілотник над головою.

Російський військовослужбовець увірвався в будинок літньої жінки в селищі Нове і вкрав продукти. Відео опублікувала пресслужба 66 ОМБр.



Після появи українського розвідувального дрона окупант спробував втекти, але буквально привів розвідку до місць укриття своїх спільників.



Повітряна зйомка фіксує момент, коли бійці 66-ї окремої механізованої бригади та батальйон безпілотних систем «MARA» завдали прицільного удару по ворогу, знищивши грабіжника і його посібників.



«Служба бригади закликає всіх жителів прилеглих населених пунктів евакуюватися, щоб не стати жертвами подібних злочинів», — йдеться в повідомленні.