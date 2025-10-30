На Покровському напрямку Leopard наїхав на дрон-ждуна

Танк Leopard 2A4 рухається дорогою перед наїздом на дрон.

На відео зафіксовано момент підриву танка Leopard 2A4 після наїзду на залишений на дорозі FPV-дрон. Кадри опублікував аналітичний канал In Factum.



За попередніми даними, це був танк 155-ї механізованої бригади, який наїхав на російський FPV-дрон-ждун на Покровському напрямку.

Дрон на дорозі в очікуванні техніки СОУ.

Вибух після наїзду танка на дрон.

Згідно з оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 16:00 30 жовтня, ворог зробив 24 спроби потіснити українські підрозділи на цій ділянці фронту.



Нагадаємо, минулої доби армія РФ залучила 5 671 дрон-камікадзе для атак по Україні.