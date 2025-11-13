Бої за Покровськ: російські окупанти зазнають значних втрат

У місті Покровську та його околицях ефективно діють Сили оборони зі складу механізованих військових частин, бригад Десантно-штурмових військ, підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори Сил безпілотних систем та інші воїни зі складу Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Росіяни продовжують зазнавати значних втрат — як у живій силі, так і в техніці. Штурмові групи окупантів та місця їх скупчення виявляються та знищуються. Також тривають наші активні дії на Очеретинському напрямі, що змушує супротивника розпорошувати сили та не дозволяє сконцентрувати основні зусилля у районі Покровська», — уточнив він.



За словами Сирського, всього за час операції звільнено 189 км, а 257,7 км очищено від диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).



Раніше ми писали, що будь-яке рішення про виведення військ із Покровська є питанням військового командування на місцях.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»