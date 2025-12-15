Загибель офіцера ВМФ РФ підтвердили після удару по корвету «Інгушетія»

Удар безпілотників по ракетному корвету проєкту 21631 Буян-М.

Аналітичний проєкт Russian Officers Killed in Ukraine виявив некролог на капітана 3-го рангу Військово-морського флоту РФ Олександра Половкова, який загинув унаслідок атаки на російський ракетний корвет «Інгушетія» у серпні 2025 року. Раніше інформація про втрати серед екіпажу офіційно не оприлюднювалася.

Капітан 3-го рангу Військово-морського флоту РФ Олександр Половков.

Згідно з опублікованими матеріалами, Половков — капітан 3-го рангу (за сухопутною класифікацією відповідає званню майора), помічник дивізійного механіка 41-ї ракетної бригади катерів Чорноморського флоту — був ліквідований 28 серпня 2025 року під час удару безпілотників по кораблю проєкту 21631 класу «Буян-М».



У день атаки безпілотні літальні апарати Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали щонайменше двох точних уражень — по радіолокаційній станції та по борту корвета. На той момент російська сторона не повідомляла про загиблих чи поранених моряків.



Як зазначається, удар було здійснено в межах спільної спецоперації Управління активних дій розвідки МО України та спецпідрозділу «Примари». Унаслідок атаки було пошкоджено РЛС корабля та уражено пускову установку крилатих ракет «Калібр».







Корвет «Інгушетія», який перебував у потенційній зоні застосування ракетного озброєння в районі Темрюкської бухти в Азовському морі поблизу тимчасово окупованого Криму, зазнав значних пошкоджень і був змушений залишити район бойового чергування.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»