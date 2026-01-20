Балістика по Києву: РФ атакувала Україну ракетами й дронами

ДСНС усуває наслідки російських ударів.

Увечері 19 січня та в ніч на 20 січня російські війська здійснили комбіновану атаку по кількох регіонах України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під ударами опинилися Київ і Київська область, Рівне, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, а також окремі райони суміжних областей.



За даними каналу моніторингу ворожої авіації Monitor, противник активно використовував ударні БпЛА, зокрема реактивні. Найбільше від дронових атак постраждав Дніпро.



Крім цього, окупанти здійснили пуски балістичних ракет. Близько шести ракет було запущено у напрямку Києва з території Брянської області РФ, ще дві — по Дніпру з району Таганрога.



Також зафіксовано пуски двох балістичних ракет у напрямку Вінницької області з тимчасово окупованого Криму. Монітори зазначають, що такий напрямок запуску є нетиповим, а тип ракет наразі встановлюється.



Під ранок російська стратегічна авіація додатково застосувала крилаті ракети Х-101, які були випущені з бортів стратегічних бомбардувальників у напрямку Києва та Київщини.



Загалом РФ продовжує кампанію ударів по українській енергетичній інфраструктурі, дотримуючись тактики точкових уражень окремих об’єктів. Водночас автор моніторингового каналу наголосив, що цю атаку не можна назвати масованою, хоча її відбиття залишалося складним для Сил оборони України. За його словами, основні хвилі ударів уже минули, однак у повітряному просторі ще фіксуються поодинокі ворожі БпЛА.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»