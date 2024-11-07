На Запорізькому напрямку операторів російських FPV-дронів роблять штурмовиками

76 десантно-штурмова дивізія ЗС РФ переводить своїх операторів FPV у штурмовики. Про це повідомляють агенти руху «АТЕШ» зі складу 76 ДШД ЗС РФ.



«На Запорізькому напрямку повідомляється, що в одному із підрозділів операторів FPV-дронів переводять у штурмовики. Оператори БпЛА підписували контракт із Міноборони РФ на конкретні посади, але командування дивізії вирішило, що штурмовики їм потрібніші», — розповідають українці у спротиві.



Також зазначається, що скарги до вищих органів очікувано не дали результату.



«Ми навмисно опускаємо деталі про точні номери підрозділів, щоб убезпечити нашого агента. Однак такі випадки в дивізії не рідкість і вже траплялися в багатьох підрозділах», — додали в «АТЕШ».



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