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ЗМІ знайшли військового злочинця, який розстріляв українських військовополонених

23 січня 2025, 23:12

ЗМІ знайшли військового злочинця, який розстріляв українських військовополонених

ЗМІ знайшли військового злочинця, який розстріляв українських військовополонених

Проєкт evocation.info повідомив, що встановив російського військового злочинця, який розстріляв полонених військовослужбовців ЗСУ на фронті на Донеччині.

Розслідувачі встановили, що це військовий підрозділу «Шторм» 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Яковлєв Олег Володимирович. Йому 33 роки. Раніше він уже фігурував у новинах, коли товариші по службі побили його за вживання наркотиків.

Окупанти намагалися приховати факт страти. Як міркують автори проєкту, перед розстрілом вони чекали, коли від місця злочину відлетить дрон, і замінили свою зброю на автомати АК-47, імовірно трофейні.

Учасники злочину на відео постійно звертаються до власника телефону і головного виконавця страти з позивним «Сара». Саме ця зачіпка дозволила вийти на фігуранта відеозапису.

«У цивільному житті Яковлєв займався відкачуванням вигрібних ям, вживанням алкоголю і наркотиків. Про свої наркопригоди він навіть складає реп. У сімейному житті у рашиста теж нічого не вийшло: він розлучився з дружиною, від якої в нього залишилося дві доньки», — пише проєкт.

Нагадаємо, що російські військові розстріляли у спину трьох полонених бійців ЗСУ на Торецькому напрямку.

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