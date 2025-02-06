Сили безпілотних систем знищили російський «Град» на Луганському напрямі

Сили безпілотних систем виявили та знищили російський Град. Фото: Сили безпілотних систем

Українські військовослужбовці виявили та знищили російський «Град» на Луганському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем.



«Оператори 412 полку «NEMESIS» вкотре підтвердили свою майстерність, знищивши реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град», яка рухалася на високій швидкості», — йдеться в повідомленні.



Військові зазначають, що вполювати РСЗВ — завдання не з легких, адже російські загарбники часто використовують тактику удар-відхід.

«Вогневі позиції розташовані в одному місці, а схованка — в іншому, на відстані десятків кілометрів. Проте якісна розвідка та ретельне планування дозволяють нашим операторам здійснювати такі операції з високою ефективністю», — резюмували у відомстві.



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