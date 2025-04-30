МіГ-29 ЗСУ вдарив по військах РФ

МіГ-29 ЗСУ скинув авіабомбу на позиції РФ. Фото: кадр із відео

Винищувач МіГ-29 Збройних сил України завдав удару по позиціях російських військ на півночі країни. Про це повідомили бійці ПС ЗСУ з блогу «Соняшник».



За словами військових, їхня робота тісно координується із сухопутними підрозділами, які щодня подають запити на авіаційне ураження ворога.



«Наші сухопутні сили постійно кидають запити на ураження ворога, тому щодня ми скидаємо щонайменше 30-50 авіабомб на їхні голови», - ідеться в повідомленні.



Зазначається, що йдеться про прицільну та регулярну роботу української авіації по позиціях російських військ, що призводить до їхніх значних втрат.