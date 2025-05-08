ЗСУ завдали удару по окупанту, який сховався на дереві від дрона

Удар дрона ЗСУ по дереву з окупантом. Фото: кадр із відео

Російський солдат спробував сховатися на дереві від українського дрона, але безпілотник ЗСУ засік його і завдав удару. Відео опублікував телеграм-канал RST.



У підписі до відео йдеться: «Невдала спроба сховатися на дереві від FPV-дрона ЗСУ».



За минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 1200 російських військовослужбовців. Також знищено два танки, десять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО і 120 автомобілів.



Крім того, збито 141 безпілотник та дві одиниці спеціальної техніки.