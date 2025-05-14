В окупованому Маріуполі під час зйомок фільму пошкодили оптоволоконний кабель зв'язку

У Маріуполі під час зйомок пропагандистського фільму про окупацію 2022 року сталася аварія, яка спричинила серйозні наслідки для телекомунікацій.



11 травня 2025 року о 19:36 диспетчерська служба ДУП «Вуглетелеком» зафіксувала пошкодження магістральної волоконно-оптичної лінії передачі даних у напрямку Донецьк - Волноваха - Маріуполь.



На місці аварії виявлено загоряння та пошкодження 24-волоконного оптичного кабелю зв'язку на перетині вулиць Грецька та Каффайська. Згідно з Мінцифри окупаційної адміністрації «ДНР», інцидент стався під час знімального процесу.



Сценарій фільму і хід зйомок не були узгоджені з операторами зв'язку. Знімальна група, вважаючи себе такою, що «має право на будь-які дії», допустила пошкодження кабелю, що призвело до тимчасової втрати основних і резервних каналів зв'язку для низки операторів.



За даними окупаційної влади, після залучення аварійно-відновлювальної бригади «Вуглетелеком» 12 травня роботи з усунення ушкоджень було завершено: замінено до 170 метрів кабелю і змонтовано дві муфти.

Раніше в окупованому Луганську 12 травня через дії окупаційної адміністрації зник мобільний зв'язок.