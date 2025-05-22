Українські FPV-дрони вразили ЗРК «Бук» і РСЗВ «Ураган» ЗС РФ

Оператори 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд» вразили FPV-дронами зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» і РСЗВ «Ураган» армії РФ. Про це повідомили бійці підрозділу.
Окрім двох ворожих систем, українські військові також вистежили та завдали ударів по бойовій броньованій машині, вантажному автомобілю ГАЗ-66 та двом танкам російських окупантів.
Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські військові знешкодили чотири танки, п'ять бойових броньованих машин і 32 артилерійські системи.
Крім того, ЗСУ збили 105 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та знищили 99 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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