Українські FPV-дрони вразили ЗРК «Бук» і РСЗВ «Ураган» ЗС РФ

FPV-дрон ЗСУ переслідує «Бук-М1» окупантів. Фото: кадр із відео

Оператори 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд» вразили FPV-дронами зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» і РСЗВ «Ураган» армії РФ. Про це повідомили бійці підрозділу.







Окрім двох ворожих систем, українські військові також вистежили та завдали ударів по бойовій броньованій машині, вантажному автомобілю ГАЗ-66 та двом танкам російських окупантів.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські військові знешкодили чотири танки, п'ять бойових броньованих машин і 32 артилерійські системи.



Крім того, ЗСУ збили 105 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та знищили 99 одиниць автомобільної техніки окупантів.