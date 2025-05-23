FPV-дрон ЗСУ знищив ТОС-1А «Солнцепьок», що обстрілювала Вовчанськ

Момент удару FPV-дрона ЗСУ по ТОС ЗС РФ. Кадр із відео

У Бєлгородській області український FPV-дрон знищив екіпаж важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепьок», яка систематично вела вогонь по Вовчанську.



«Його підловили та одним бортом FPV знищили», - повідомили українські джерела.



Це стало частиною масштабних втрат російських військ за добу: за даними Генштабу ЗСУ, ліквідовано близько 1050 солдатів. Також знищено два танки, одну бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, дві РСЗВ і 139 одиниць автотехніки.

Українська ППО збила 148 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Авіація, артилерія та ракетні війська завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу та техніки противника, вразили 11 артсистем, чотири пункти управління та склад боєприпасів.