FPV-дрон ЗСУ знищив ТОС-1А «Солнцепьок», що обстрілювала Вовчанськ

У Бєлгородській області український FPV-дрон знищив екіпаж важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепьок», яка систематично вела вогонь по Вовчанську.
«Його підловили та одним бортом FPV знищили», - повідомили українські джерела.
Це стало частиною масштабних втрат російських військ за добу: за даними Генштабу ЗСУ, ліквідовано близько 1050 солдатів. Також знищено два танки, одну бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, дві РСЗВ і 139 одиниць автотехніки.
Українська ППО збила 148 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Авіація, артилерія та ракетні війська завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу та техніки противника, вразили 11 артсистем, чотири пункти управління та склад боєприпасів.
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