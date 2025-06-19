МіГ-29 ЗСУ вдарив по окупантах у Козинці авіабомбами HAMMER

Удар ЗС ЗСУ авіабомбами AASM HAMMER по військах РФ у Козинці. Фото: кадр із відео

Винищувач МіГ-29 Збройних сил України знищив місце базування особового складу армії РФ у населеному пункті Козинка Бєлгородської області. Про це повідомили бійці ПС ЗСУ в блозі «Соняшник».



Зазначається, що удар було завдано із застосуванням французьких високоточних авіабомб AASM HAMMER.



«МіГ-29 відпрацьовує французькою демократією по місцю базування особового складу ворога в Козинці», - йдеться в повідомленні.

Раніше українські військові оприлюднили відео точкових ударів по будинках, де знаходилися російські окупаційні війська.