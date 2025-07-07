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МіГ-29 ЗСУ знищив міст у Курській області

07 липня 2025, 16:36

МіГ-29 ЗСУ знищив міст у Курській області

Момент удару МіГ-29 ЗСУ по ворожій переправі в Курській області. Момент удару МіГ-29 ЗСУ по ворожій переправі в Курській області.

Екіпаж розвідувального безпілотника Shark зафіксував і скорегував удар по логістичному об'єкту російських військ. Український винищувач МіГ-29 за допомогою високоточної авіабомби GBU-62 JDAM-ER знищив ворожу переправу. Про це повідомили військові пілоти у своєму блозі «Соняшник».

За інформацією Telegram-каналу War Archive, удар було завдано по мосту в районі села Заболотівка в Курській області РФ.

«З цікавого — на відео можна помітити детонацію заздалегідь закладених СВУ, які так і не були активовані піхотою», — йдеться в повідомленні.

Раніше винищувач МіГ-29 Повітряних сил України за допомогою керованих авіабомб AASM HAMMER знищив живу силу та пункт управління російських військ на північ від Сумщини.

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