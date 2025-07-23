У Покровську залишилося 1380 жителів, ворог посилив обстріли області

Зруйнована російськими обстрілами п'ятиповерхівка в Покровську. Фото: Яна Східна

Станом на сьогодні у Покровську залишаються 1380 осіб, тоді як у всій громаді проживає 2700. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.







«Ситуація в області з кожним днем погіршується. За останню добу ворог понад 3160 разів обстріляв Донецьку область, застосовуючи керовані авіабомби та FPV-дрони», — зазначив він.



Філашкін також підтвердив проникнення диверсійно-розвідувальної групи окупантів до Покровська.

розбавлю вам стрічку трохи



Покровськ, колись мікрорайон «Шахтарський», а зараз мікрорайон битого стекла, уламків, знищених будинків, спалених квартир та скалічених людських доль… pic.twitter.com/VxymKwn99F — вона східна (@jana_skhidna) July 22, 2025



Гуманітарна допомога майже не надходить до міста через постійні обстріли підступів. Майже всі магазини зачинені, а волонтери перестали приїжджати. Отримати допомогу можна лише за сприяння військових.

Раніше з’явилися кадри, опубліковані російськими загарбниками, на яких піхота ЗС РФ пересувається центром селища Звірове — менш ніж за 8 км від Покровська.