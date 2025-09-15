Українські дрони знову атакували Бєлгород удень

Атака БПЛА у Бєлгородській області.

У Бєлгородській області РФ українські безпілотники продовжують завдавати ударів не лише вночі, а й удень. Одну з останніх атак зняли на відео самі російські військові, які відповідають за збиття БПЛА.



На записі видно мобільну вогневу групу (МВГ) росіян чисельністю 6–10 осіб. Двоє з них чергували за кулеметом пікапа, решта були озброєні автоматами, рушницями та переносним зенітно-ракетним комплексом «Ігла»/«Ігла-С». Імовірно, у групи також є кулемет ПКП або «Печенег».



Зрештою дрон вдалося збити за допомогою ПЗРК. Однак постійні удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах уже спричинили дефіцит бензину в багатьох регіонах РФ, зокрема й у Бєлгородській області.



Місцеві жителі скаржаться, що на АЗС бракує навіть бензину А-92: «95-го немає, навіть 92-го немає. Залишився тільки дизель», — розповів відвідувач однієї з заправок «Лукойл».