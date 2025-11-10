Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
СБУ відкрила понад 200 справ проти священників УПЦ МП
10 листопада 2025, 14:30

СБУ відкрила понад 200 справ проти священників УПЦ МП

Фото: СБУ Фото: СБУ

Від початку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ відкрито 208 кримінальних проваджень щодо священнослужителів Української православної церкви (Московського патріархату), повідомляє пресслужба відомства.

Серед фігурантів — 27 архієреїв і митрополитів, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами та підриві державної безпеки України.

За даними слідства, окремі представники духовенства виконували завдання ФСБ, поширювали проросійську пропаганду, виправдовували воєнні злочини та передавали дані про позиції Сил оборони. Один із настоятелів на Донеччині коригував ворожий вогонь і вже перебуває під вартою.

Загалом підозру отримали 78 священників УПЦ (МП), 40 уже засуджені, зокрема четверо архієреїв. Ще 19 служителів позбавлені громадянства України через наявність російських паспортів.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
УПЦ МП московський патріархат Священнослужителі колаборанти
Організації
СБУ

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
