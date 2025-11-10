СБУ відкрила понад 200 справ проти священників УПЦ МП

Фото: СБУ

Від початку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ відкрито 208 кримінальних проваджень щодо священнослужителів Української православної церкви (Московського патріархату), повідомляє пресслужба відомства.



Серед фігурантів — 27 архієреїв і митрополитів, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами та підриві державної безпеки України.



За даними слідства, окремі представники духовенства виконували завдання ФСБ, поширювали проросійську пропаганду, виправдовували воєнні злочини та передавали дані про позиції Сил оборони. Один із настоятелів на Донеччині коригував ворожий вогонь і вже перебуває під вартою.



Загалом підозру отримали 78 священників УПЦ (МП), 40 уже засуджені, зокрема четверо архієреїв. Ще 19 служителів позбавлені громадянства України через наявність російських паспортів.





Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»