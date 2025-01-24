Гончаренко заявив про переведення техніків IRIS-T у піхоту: відповідь ПС ЗСУ

Нардеп заявив про переведення техніків IRIS-T у піхоту. Фото: ПС ЗСУ

Народний депутат України Олексій Гончаренко написав у Facebook, що техніків, які обслуговують системи IRIS-T, переводять у піхоту.







«У мене є інформація, що військових техніків, які обслуговують системи IRIS-T, переводять у піхоту. За їхніми словами, надходять розпорядження про переведення або виключення з частини. Але ж Генштаб заявляв, що військових, навчених роботі із західним озброєнням, не переводитимуть у піхоту», - зазначив Гончаренко.



Нардеп також поставив запитання: «Якщо техніків, які обслуговують західні системи ППО, відправляють у піхоту, то хто тоді займатиметься обслуговуванням західного озброєння? Чи будуть дані якісь пояснення?» - додав він.



Командування Повітряних Сил ЗСУ відповіло народному депутату України Олексію Гончаренку під його постом у Facebook, де він заявив про переведення техніків, які обслуговують системи IRIS-T, у піхоту.

Відповідь ПС ЗСУ нардепу Гончаренку

«Якщо у вас є інформація або факти випадків, які ви описуєте в публікації, просимо передати їх офіційно або повідомити на гарячу лінію повітряних командувань чи до Командування Повітряних Сил ЗС України. А не просто "у мене є інформація". Дякуємо за вашу активну позицію! Разом до перемоги!» - йдеться в коментарі Командування Повітряних Сил.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилася інформація про загрозу переведення авіатехніків ЗСУ до піхоти. У Повітряних Силах підтвердили, що створено спеціальну комісію, яка вивчає стан справ щодо переведення військовослужбовців ПС ЗСУ до інших родів та видів Збройних Сил України.