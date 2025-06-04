Росія використовує північнокорейську САУ «Koksan» під Кремінною

САУ «Koksan» лісах Кремінної. Фото: кадр із відео

У лісах Кремінної зафіксовано використання російськими військами північнокорейської 170-мм САУ M1989 «Koksan». Відео пересування ворожої артилерії опублікував телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».



Також підтверджено постачання 60-мм мінометів виробництва КНДР. З району Кремінної окупанти продовжують наступ у бік Лиману.



Протягом доби ворог провів 19 атак поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Ольгівки, Середнього, Вовчого Яру, Чернещини, Карпівки, Нового Миру.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року з'явилася інформація про застосування російськими військами північнокорейських САУ M1989 «Koksan». Пізніше Сили оборони України знищили одну з таких рідкісних САУ на Покровському напрямку.