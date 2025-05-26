ЗСУ накрили ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» під Мелітополем

Точний скид по ЗРК РФ. Фото: кадр із відео

У районі тимчасово окупованого Мелітополя український дрон атакував російський зенітний ракетний комплекс «Тор». Відео, опубліковане Telegram-каналом RST, зафіксувало точне скидання боєприпасу з дрона типу «Баба Яга» — і ураження цілі.



На кадрах видно, як гусенична машина з характерною РЛС-антеною на даху намагається відступити з позиції, але отримує пряме влучання. За зовнішніми ознаками, йдеться про ЗРК «Тор-М2», призначений для захисту військ від повітряних загроз.



За даними Генштабу ЗСУ за останню добу: ліквідовано близько 1000 окупантів, а також знищено 4 танки, 8 ББМ, 51 артилерійську систему, 1 РСЗВ та 2 засоби ППО.

Раніше екіпаж винищувача МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ за допомогою високоточних боєприпасів AASM HAMMER знищив місце зосередження російських військ у селі Козинка Бєлгородської області.