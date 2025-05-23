ЗСУ показали роботу ЗРК Hawk по крилатих ракетах РФ

MIM-23 Hawk під час роботи. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

«Яструб» у руках українських захисників неба знищує ворожі ракети: американський зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії MIM-23 Hawk — зброя не нова, але ефективна. Про це розповіли бійці Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил України.







«Комплекс зарекомендував себе добре. На нашому бойовому рахунку — чотири пуски й чотири влучання», — каже Віктор, командир підрозділу, який використовує ЗРК Hawk.

Момент знищення КР росіян. Фото: кадр із відео

Момент знищення КР росіян. Фото: кадр із відео

За його словами, одна пускова установка знищила три ракети, що зазначено на корпусі установки. Ще одна установка, що знаходиться на іншій позиції, збила четверту ракету.

На корпусі ЗРК відзначені збиті крилаті ракети. Фото: ЗСУ

Ракети були вражені під час відбиття масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в зоні відповідальності повітряного командування «Захід».



«Зараз ми володіємо цією зброєю на високому рівні. Комплекс показав себе надійним і простим у застосуванні. Збиттів буде все більше. Наші люди навчені, підготовлені, стійкі та впевнено виконують бойові завдання», — зазначили у командуванні.

Нагадаємо, Росія вдарила по Кропивницькому двома ракетами «Іскандер».