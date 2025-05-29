Дрон ЗСУ знищив ЗРК «Бук» та УАЗ з особовим складом

Момент удару по ЗРК росіян. Фото: кадр із відео

Екіпаж БПЛА «Шарк» із підрозділу «Shadow» виявив два зенітні ракетні комплекси «Бук», ЗРК «Тор» і мобільну групу противника. Відео опубліковано на сторінці підрозділу у Facebook.



Унаслідок удару по виявлених цілях ЗРК «Тор» було пошкоджено дружніми силами, а один із «Буків» знищено розрахунком дрона-камікадзе 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів.







Додатково, другим дроном знищено ворожу УАЗ «Буханка» з особовим складом — як запасну ціль.

Раніше ЗСУ накрили касетним ударом окупантів у глибокому тилу.