Вибухи в Криму: пошкоджено ЗРК і є втрати в окупантів

Минулої ночі в Криму пролунали вибухи. Про це повідомили агенти руху «АТЕШ» зі складу 12-го зенітно-ракетного полку (ЗРП).



За їхньою інформацією, зафіксовано точні прильоти по військових об'єктах у Сімферопольському районі. Як завжди, окупаційна влада намагається приховати наслідки атаки, однак, за словами джерел, унаслідок недбалості командування було пошкоджено цінну техніку — імовірно зенітно-ракетний комплекс.



Також є втрати серед особового складу. Точну кількість загиблих і поранених поки встановити складно. Представники «АТЕШ» закликали кримчан і далі передавати інформацію про пересування і позиції російських військових.

Раніше на аеродромі «Саки» в Новофедорівці було зафіксовано пожежу. Нагадаємо, ЗСУ ліквідували зрадника з Криму, який брав участь у розгоні Євромайдану.