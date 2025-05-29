МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БПЛА на півдні

Момент удару авіабомбами по пункту управління ЗС РФ. Фото: кадр із відео

Екіпаж винищувача МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив пункт управління ворожими безпілотниками на півдні України. Про це повідомили в блозі українських пілотів «Соняшник».



На опублікованому відео зафіксовано точний авіаудар по двох входах у підземне укриття російських військових.



Після передачі координат цілі оператором, український винищувач завдав удару керованими авіабомбами AASM Hammer. У результаті пункт управління БПЛА було знищено.



Це один з епізодів планомірного знищення інфраструктури російських військ, залученої для управління безпілотниками на лінії фронту.

Раніше авіація Збройних сил України знищила російський командний пункт у тимчасово окупованому Бахмуті.