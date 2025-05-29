МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БПЛА на півдні

Екіпаж винищувача МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив пункт управління ворожими безпілотниками на півдні України. Про це повідомили в блозі українських пілотів «Соняшник».
На опублікованому відео зафіксовано точний авіаудар по двох входах у підземне укриття російських військових.
Після передачі координат цілі оператором, український винищувач завдав удару керованими авіабомбами AASM Hammer. У результаті пункт управління БПЛА було знищено.
Це один з епізодів планомірного знищення інфраструктури російських військ, залученої для управління безпілотниками на лінії фронту.
Раніше авіація Збройних сил України знищила російський командний пункт у тимчасово окупованому Бахмуті.
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