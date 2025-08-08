У Костянтинівці російський дрон убив директора лікарні

Російські окупанти 8 серпня атакували FPV-дроном по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки загинула керівниця медичного закладу, також поранено трьох цивільних медичних працівників. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Близько 15:00 у місті Костянтинівка стався ворожий обстріл за допомогою FPV дрону, внаслідок якого загинула одна цивільна особа — тимчасово виконуюча обов'язки директора КП «ЦПМСП» Костянтинівської міської ради», — уточнив він.



За словами Горбунова, ще троє цивільних дістали поранення: медсестра, завгосп та водій господарської служби КП «ЦПМСД». Поранення вони зазнали під час руху автомобіля.



Раніше ми писали, що 8 серпня місто Краматорськ Донецької області зазнало російських обстрілів. Під ударом опинився приватний сектор.

